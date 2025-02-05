У Харкові ворожі безпілотники пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу

Один із постраждалих будинків у Харкові. Фото ДСНС

Вночі 5 лютого у Харкові в результаті ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників пошкоджені та горіли нежитлові будівлі пам'ятки архітектури та навчального закладу.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, наразі відомо про одного постраждалого.

Вказується, що удари були по Салтівскому та Основʼянському районах міста.

«02:36 внаслідок влучання БПЛА типу «Герань-2» пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі — пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20 годині», — йдеться в повідомленні.

Також він розповів, що людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти, отримала гостру реакцію на стрес через ворожий обстріл.

А через влучання другого дрона близько 02:36 було частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі. Крім того, пошкоджено вікна 7-ми корпусів навчального закладу. Обійшлося без постраждалих.

У Херсонській області минулої доби, 4 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень.