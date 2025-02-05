На Херсонщині через російські удари одна людина загинула та ще восьмеро поранені
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- Марія Хаміцевич
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9:07, 05 лютого, 2025
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У Херсонській області минулої доби, 4 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджені 10 приватних будинків, автозаправна станція, господарчі споруди та приватні автомобілі.
Нагадаємо, що 4 лютого правоохоронці фіксували наслідки російського обстрілу з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА деокупованих населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.
Також 4 лютого росіяни обстрілювали з FPV-дронів дві громади Миколаївської області.
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