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Загиблий, поранені та зруйновані будинки: правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Правоохоронці фіксують наслідки російського обстрілу з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА деокупованих населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.

Про це 4 лютого повідомили у поліції Херсонської області.

З реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли Надеждівку, там загинув 57-річний чоловік. У селі пошкоджено два приватні будинки.

Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок та автомобіль у Комишанах, два приватні будинки в Інженерному та Новодмитрівці, житловий будинок і автомобіль у Зеленівці.

Також російські військові уразили дроном приватний будинок у Станіславі.

За словами правоохоронців, армія РФ скинула вибухівку з безпілотника на житловий квартал передмістя Херсона — Антонівку. Внаслідок удару 50-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя, шиї та грудної клітини. Крім цього росіяни завдавали ударів по населеному пункту з міномета та РСЗВ.

Російська армія атакувала безпілотником Корабельний район Херсону. Постраждав 53-річний чоловік, його доправили до лікарні з вибуховою травмою й уламковими пораненнями. Зазнав пошкоджень житловий будинок. Також район потерпав від атак із реактивних систем залпового вогню.

У Дніпровському районі Херсону внаслідок російського артобстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 3 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще дев'ятеро зазнали поранень.

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