На Херсонщині минулої доби через російські удари одна людина загинула і девʼятеро поранені
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- Марія Хаміцевич
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9:10, 04 лютого, 2025
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У Херсонській області минулої доби, 3 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще дев'ятеро зазнали поранень.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили приватні автомобілі.
Нагадаємо, що 2 лютого війська РФ обстріляли 33 населених пункти деокупованої Херсонщини. Унаслідок цих обстрілів одна людина загинула, ще тринадцять дістали поранення, з них дві дитини.
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