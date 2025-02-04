На Херсонщині минулої доби через російські удари одна людина загинула і девʼятеро поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області минулої доби, 3 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще дев'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 2 лютого війська РФ обстріляли 33 населених пункти деокупованої Херсонщини. Унаслідок цих обстрілів одна людина загинула, ще тринадцять дістали поранення, з них дві дитини.