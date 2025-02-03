Росіяни обстріляли 33 населені пункти Херсонщини: є жертви

Обстріл Херсона. Фото: Суспільне

Минулої доби, 2 лютого, війська РФ обстріляли 33 населених пункти деокупованої Херсонщини. Унаслідок цих обстрілів одна людина загинула, ще тринадцять дістали поранення, з них дві дитини.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

У результаті атак було пошкоджено 21 приватний будинок та чотири багатоповерхівки, газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні авто.

Нагадаємо, що 2 лютого, росіяни також обстрілювали FPV-дронами Миколаївську область. Внаслідок однієї з атак у селі Парутине пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися 49 будинків.