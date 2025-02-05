Ракетний удар по Ізюму: кількість загиблих збільшилась до шістьох

Наслідки російського балістичного удару по Ізюму 4 лютого 2025 року. Фото: Харківська ОВА

Кількість загиблих через російський балістичний удар по Ізюму зросла до шістьох. Сьогодні, 5 лютого, у лікарні помер 61-річний чоловік, за його життя лікарі боролися сутки.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих діти.

«Серед постраждалих: дівчина 15 років в середньому стані. Після надання медичної допомоги перебуває вдома з батьками. Хлопчик 6 років з мамою знаходиться в медзакладі. Дівчина 14 років у тяжкому стані, перебуває в медзакладі», — написав він.

Наслідки російського балістичного удару по Ізюму 4 лютого 2025 року. Фото: Харківська ОВА Наслідки російського балістичного удару по Ізюму 4 лютого 2025 року. Фото: Харківська ОВА Слідчі проводять оперативні дії після російського балістичного удару по Ізюму 4 лютого 2025 року. Фото: Харківська ОВА

Він зазначив, що у місті триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. Загалом були пошкоджені три багатоквартирні будинки, понад десять приватних осель та сім транспортних засобів. Частково зруйновано будівлю міськради, вибито понад 800 вікон.

Розгорнуті пункти підтримки для постраждалих: надаємо гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти, продукти харчування та гігієнічні набори. А також психологічну та юридичну підтримку. Залучили кілька десятків волонтерів, які працюють у складі груп швидкого реагування, а також представники благодійних організацій, — зазначив він.

Комунальники ліквідовують наслідки російського балістичного удару по Ізюму 4 лютого 2025 року. Фото: Харківська ОВА Комунальники ліквідовують наслідки російського балістичного удару по Ізюму 4 лютого 2025 року. Фото: Харківська ОВА Екстрені служби ліквідовують наслідки російського балістичного удару по Ізюму 4 лютого 2025 року. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що у вівторок, 4 лютого, російські війська атакували місто Ізюм на Харківщині.У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок.