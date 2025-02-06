Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Сьогодні, 6 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Погранична;

вул. Даля;

вул. Радісна;

вул. Сінна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Сил Територіальної оборони України;

пр. Богоявленський;

пров. Коцюбинського;

вул. Коцюбинського;

пров. Літній;

вул. Літня;

вул. Новаторів;

пров. Толстого;

вул. Марії Заньковецької;

пров. Кришталевий;

вул. Адмірала Белінського;

вул. Кришталева.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.