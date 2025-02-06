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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Сьогодні, 6 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Погранична;
  • вул. Даля;
  • вул. Радісна;
  • вул. Сінна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • пр. Богоявленський;
  • пров. Коцюбинського;
  • вул. Коцюбинського;
  • пров. Літній;
  • вул. Літня;
  • вул. Новаторів;
  • пров. Толстого;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. Кришталевий;
  • вул. Адмірала Белінського;
  • вул. Кришталева.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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