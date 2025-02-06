Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 06 лютого, 2025
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Сьогодні, 6 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Погранична;
- вул. Даля;
- вул. Радісна;
- вул. Сінна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- пр. Богоявленський;
- пров. Коцюбинського;
- вул. Коцюбинського;
- пров. Літній;
- вул. Літня;
- вул. Новаторів;
- пров. Толстого;
- вул. Марії Заньковецької;
- пров. Кришталевий;
- вул. Адмірала Белінського;
- вул. Кришталева.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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