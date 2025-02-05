На Херсонщині 78-річна жінка постраждала через атаку російського дрона

Наслідки російських ударів у Херсоні, архівне фото: Радіо свобода

У селищі Антонівка, що на Херсонщині, 78-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя внаслідок атаки російського дрона.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«До лікарні звернулася жінка, яка сьогодні близько 13:00 постраждала через атаку російського дрона в Антонівці. У 78-річної потерпілої – вибухова травма та уламкове поранення передпліччя. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 4 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджені 10 приватних будинків, автозаправна станція, господарчі споруди та приватні автомобілі.