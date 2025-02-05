На Херсонщині 78-річна жінка постраждала через атаку російського дрона
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- Анна Гакман
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17:40, 05 лютого, 2025
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У селищі Антонівка, що на Херсонщині, 78-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя внаслідок атаки російського дрона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
«До лікарні звернулася жінка, яка сьогодні близько 13:00 постраждала через атаку російського дрона в Антонівці. У 78-річної потерпілої – вибухова травма та уламкове поранення передпліччя. Їй надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування», – повідомляє пресслужба.
Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 4 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень.
Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджені 10 приватних будинків, автозаправна станція, господарчі споруди та приватні автомобілі.
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