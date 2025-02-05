У Миколаєві сьогодні вимкнули опалення на восьми адресах через ремонтні роботи
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- Анна Гакман
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20:00, 05 лютого, 2025
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У понеділок, 5 лютого, внаслідок проведення ремонтних робіт на тепломагістралі тимчасово припинили подачу тепла на кількох вулицях Миколаєва.
Про це повідомили у Миколаївській теплоелектроцентралі (ТЕЦ).
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» теплопостачання було призупинено за наступними адресами:
- пр. Центральний, 135, 137;
- вул. Садова, 16, 18;
- вул. Севастопольська, 61, 61 А;
- вул. Ігоря Бедзая, 78, 80.
«Наразі спеціалісти «Миколаївоблтеплоенерго» працюють над усуненням дефекту», – додали в пресслужбі.
Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудувались планові відключення електроенергії.
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