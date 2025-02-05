Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Кочубея;

вул. Авіаційна;

вул. Фермерська;

вул. Ернеста Хортіва;

вул. Силікатна;

пров. Козака Мамая;

вул. Кочубея;

пров. Синевирський;

вул. С. Гайдученка;

вул. Чонгарська;

вул. Кримська;

вул. Гліба Бабіча;

вул. Шосейна;

вул. В. Благовісного.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Будівельників;

пров. Південний;

вул. Віталія Бохонка.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 5 Лінія;

вул. 5 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

Херсонське шосе;

вул. 3 Лінія;

вул. 1 Слобідська;

вул. Велика Морська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.