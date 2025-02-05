Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 05 лютого, 2025
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Сьогодні, 5 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Кочубея;
- вул. Авіаційна;
- вул. Фермерська;
- вул. Ернеста Хортіва;
- вул. Силікатна;
- пров. Козака Мамая;
- вул. Кочубея;
- пров. Синевирський;
- вул. С. Гайдученка;
- вул. Чонгарська;
- вул. Кримська;
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. Шосейна;
- вул. В. Благовісного.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. Будівельників;
- пров. Південний;
- вул. Віталія Бохонка.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. 5 Лінія;
- вул. 5 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- Херсонське шосе;
- вул. 3 Лінія;
- вул. 1 Слобідська;
- вул. Велика Морська.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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