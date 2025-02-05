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Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Кочубея;
  • вул. Авіаційна;
  • вул. Фермерська;
  • вул. Ернеста Хортіва;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Козака Мамая;
  • вул. Кочубея;
  • пров. Синевирський;
  • вул. С. Гайдученка;
  • вул. Чонгарська;
  • вул. Кримська;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. Шосейна;
  • вул. В. Благовісного.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Будівельників;
  • пров. Південний;
  • вул. Віталія Бохонка.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 5 Лінія;
  • вул. 5 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • Херсонське шосе;
  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. Велика Морська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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