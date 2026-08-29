На Миколаївщині почали повертати світло після відключень через обстріли
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаївській області з 18:50 суботи, 29 серпня, розпочали відновлення електропостачання для споживачів, які були знеструмлені через застосування графіків погодинних відключень.
Про це повідомляє АТ "Миколаївобленерго".
За інформацією енергетиків, ситуація в енергосистемі після масованого удару залишається контрольованою.
Водночас жителів регіону закликають і надалі ощадливо споживати електроенергію для зменшення навантаження на мережу.
Нагадаємо, що у Миколаєві, а також Миколаївському та Баштанському районах запровадили локальні графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно знеструмлюватимуть чотири черги.
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