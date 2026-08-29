На Миколаївщині почали повертати світло після відключень через обстріли

Відновлення електропостачання на Миколаївщині. Архівне фото МикВісті

У Миколаївській області з 18:50 суботи, 29 серпня, розпочали відновлення електропостачання для споживачів, які були знеструмлені через застосування графіків погодинних відключень.

Про це повідомляє АТ "Миколаївобленерго".

За інформацією енергетиків, ситуація в енергосистемі після масованого удару залишається контрольованою.

Водночас жителів регіону закликають і надалі ощадливо споживати електроенергію для зменшення навантаження на мережу.

Нагадаємо, що у Миколаєві, а також Миколаївському та Баштанському районах запровадили локальні графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно знеструмлюватимуть чотири черги.