 На Миколаївщині почали повертати світло після відключень через обстріли

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Головна Новини Суспільство 19:14, 29 серпня, 2026

На Миколаївщині почали повертати світло після відключень через обстріли

Відновлення електропостачання на Миколаївщині. Архівне фото МикВістіВідновлення електропостачання на Миколаївщині. Архівне фото МикВісті

У Миколаївській області з 18:50 суботи, 29 серпня, розпочали відновлення електропостачання для споживачів, які були знеструмлені через застосування графіків погодинних відключень.

Про це повідомляє АТ "Миколаївобленерго".

За інформацією енергетиків, ситуація в енергосистемі після масованого удару залишається контрольованою.

Водночас жителів регіону закликають і надалі ощадливо споживати електроенергію для зменшення навантаження на мережу.

Нагадаємо, що у Миколаєві, а також Миколаївському та Баштанському районах запровадили локальні графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно знеструмлюватимуть чотири черги.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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