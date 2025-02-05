На Херсонщині через російські удари поранені двоє людей

Наслідки російських атак по Херсонщині 5 лютого 2025 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків. Один отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, інший — мінно-вибухову травму та контузію.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що близько 16:40 росіяни атакували з БпЛА Херсон, під російський удар потрапив 55-річний чоловік.

«Під ворожий удар потрапив 55-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя, рук та ноги. Медики надають допомогу потерпілому», — йдеться у повідомленні.

Також, внаслідок російських обстрілів, ще один 52-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію.

«Потерпілого шпиталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, російські війська дронами та артилерію 30 разів атакували Херсонщину. Загинув чоловік, ще 17 людей отримали поранення.