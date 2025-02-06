Експравоохоронця з Херсона підозрюють у колабораціонізмі

У Херсоні підозрюють колишнього правоохоронця в колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують колишнього правоохоронця з Херсона у співпраці з РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 36-річний підозрюваний під час окупації Херсона добровільно працював «виконуючим обов’язки інспектора роти охорони об'єктів» в «Управлінні державної служби охорони ГУ МВС Херсонської області».

«Він виконував обов’язки, покладені на нього в інтересах окупаційного режиму та сприяв функціонуванню незаконного правоохоронного органу», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура викрила та повідомила йому про підозру у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Також підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, житель Херсонщини постане перед судом за пособництво Росії. Він добровільно обійняв посаду «начальника служби охорони» на окупаційному Херсонському суднобудівному заводі.