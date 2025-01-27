«Начальника служби охорони» окупаційного Херсонського суднобудівного заводу судитимуть за пособництво РФ

Фото обвинуваченого у пособництві РФ. Ілюстрація: Нацполіція Херсонської області

Житель Херсонщини постане перед судом за пособництво Росії. Він добровільно обійняв посаду «начальника служби охорони» на окупаційному Херсонському суднобудівному заводі.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, 46-річний чоловік наприкінці липня 2022 року почав співпрацювати з окупаційною владою.

Зазначається, що він передав російським збройним формуванням та окупаційній адміністрації власність захопленого підприємства. Зокрема сім легкових автомобілів та одну вантажівку.

Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області колабораціонізмі, вона добровільно працювала на РФ під час окупації регіону.