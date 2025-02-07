На дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця
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- Анна Гакман
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3:10, 07 лютого, 2025
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Сьогодні, 7 лютого, місцями на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від -6° до -1°, а вдень від -2° до +3°. У Миколаєві вночі очікується від -4 до -2°, вдень 0 до +2°.
Нагадаємо, протягом тижня в Миколаївській області очікується похолодання.