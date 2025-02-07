Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 7 лютого, місцями на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від -6° до -1°, а вдень від -2° до +3°. У Миколаєві вночі очікується від -4 до -2°, вдень 0 до +2°.

Нагадаємо, протягом тижня в Миколаївській області очікується похолодання.