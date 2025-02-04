Прогноз погоди на тиждень: на Миколаївщині очікують похолодання, мокрий сніг та ожеледицю

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Протягом тижня в Миколаївській області очікують похолодання до -8°C вночі. Прогнозують дощ та мокрий сніг, а на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомила синоптикиня Миколаївського гідрометцентру Тамара Волошина, пише Суспільне.

Вона зазначила, що арктичне повітря, що зайшло в регіон, спричинило похолодання, яке супроводжуватиметься періодичними опадами.

«Холодний атмосферний фронт «відкрив дорогу» арктичному повітрю: у нас наступило похолодання. Воно буде супроводжуватися опадами у вигляді дощу з мокрим снігом», — розповіла вона.

За її даними, на початку тижня температура повітря в області вночі сягатиме від -2°C до -7°C. Вдень від -2°C до +3°C. А вже наприкінці тижня у ніч температура коливатиметься від -3°C до -8°C, вдень від 0°C до +5°C.

На території області переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики попереджають про ризик ожеледиці, що може ускладнити ситуацію на дорогах.

Слід зазначити, що через можливу негоду відсьогодні дорожні служби Миколаєва перейшли на посилений режим роботи. На дороги готові вийти 4 комбіновані дорожні машини та один навантажувач.