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    Миколаїв

  • 3 лютого , 2025 понеділок

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Дорожні служби Миколаєва перейшли на посилений режим роботи через можливу негоду

Негода на Миколаївщині у 2023 році. Фото: Миколаївська ОВАНегода на Миколаївщині у 2023 році. Фото: Миколаївська ОВА

Через можливу негоду дорожні служби Миколаєва перейшли на посилений режим роботи. На дороги готові вийти 4 комбіновані дорожні машини та один навантажувач.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Вночі на чергування вже вийшли фахівці та спецтехніка комунального підприємства «ЕЛУ автодоріг». Зранку комунальники обробили спуски та підйоми протиожеледними реагентами.

Зазначається, що черговий диспетчер підприємства стежить за ситуацією і у разі необхідності буде залучена додаткова техніка.

«Існує узгоджений з поліцією перелік автомобільних доріг, на яких найбільш ймовірні утворення транспортних заторів через негоду. Комунальники приділятимуть їм підвищену увагу. Зокрема, при зниженні температури  будуть оброблятися спуски, підйоми та перехрестя на основних магістралях міста», — додав мер міста Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у понеділок, 3 лютого, на Миколаївщині прогнозують погіршення погодних умов. 

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