В Одесі за пів години випало понад дві третини місячної норми опадів: підтоплені сім вулиць
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Вранці 22 липня Одесу накрила сильна злива. За пів години в місті випало 30 міліметрів опадів — це понад дві третини місячної норми. Через негоду підтопило сім вулиць.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Для ліквідації наслідків зливи з 7:00 на вулицях міста працюють 269 комунальників та 44 одиниці спецтехніки.
Станом на 9:30 рух транспорту був ускладнений на 5-й станції Великого Фонтану, а на вулиці Балківській його частково обмежили. Також труднощі з проїздом можливі на вулиці Інглезі, 10 та 14, Академіка Філатова, 90 і Люстдорфській дорозі, 11.
Керівник департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк повідомив, що однією з причин підтоплень є проблеми з колекторами. За його словами, ще у жовтні 2025 року міськрада доручила ТОВ «Інфокс» очистити колектори на вулицях Балківській та Приморській, однак ці роботи досі не виконані повністю.
Водночас у ТОВ «Інфокс» заявили, що всі насосні станції під час зливи працювали у штатному режимі.
У міськраді зазначили, що комунальні служби працюватимуть до повного відновлення руху транспорту та очищення вулиць.
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