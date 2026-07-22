В Одесі за пів години випало понад дві третини місячної норми опадів: підтоплені сім вулиць

Потужна злива підтопила сім вулиць в Одесі. Фото: МикВісті

Вранці 22 липня Одесу накрила сильна злива. За пів години в місті випало 30 міліметрів опадів — це понад дві третини місячної норми. Через негоду підтопило сім вулиць.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Для ліквідації наслідків зливи з 7:00 на вулицях міста працюють 269 комунальників та 44 одиниці спецтехніки.

Станом на 9:30 рух транспорту був ускладнений на 5-й станції Великого Фонтану, а на вулиці Балківській його частково обмежили. Також труднощі з проїздом можливі на вулиці Інглезі, 10 та 14, Академіка Філатова, 90 і Люстдорфській дорозі, 11.

Потужна злива підтопила сім вулиць в Одесі. Фото: МикВісті

Керівник департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк повідомив, що однією з причин підтоплень є проблеми з колекторами. За його словами, ще у жовтні 2025 року міськрада доручила ТОВ «Інфокс» очистити колектори на вулицях Балківській та Приморській, однак ці роботи досі не виконані повністю.

Потужна злива підтопила сім вулиць в Одесі. Фото: МикВісті

Водночас у ТОВ «Інфокс» заявили, що всі насосні станції під час зливи працювали у штатному режимі.

У міськраді зазначили, що комунальні служби працюватимуть до повного відновлення руху транспорту та очищення вулиць.

Негода в Одесі 30 вересня 2025 року

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю людей через стихійне лихо.

Загалом у всіх районах міста були підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирних будинків.