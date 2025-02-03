На Миколаївщині очікується погіршення погоди: мокрий сніг, ожеледиця та зниження температури
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:23, 03 лютого, 2025
-
У понеділок, 3 лютого, на Миколаївщині прогнозують погіршення погодних умов.
За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, очікується зниження температури, налипання мокрого снігу та ожеледиця.
Поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах:
- користуватися ременями безпеки;
- дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів;
- не перевищувати швидкість;
- рухатися з увімкненими фарами або протитуманними ліхтарями.
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.
Останні новини про: Прогноз погоди