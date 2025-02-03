  • понеділок

    3 лютого, 2025

  • Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині очікується погіршення погоди: мокрий сніг, ожеледиця та зниження температури

Ковзанка у дитячому містечку «Казка» у Миколаєві, фото «МикВісті»Ковзанка у дитячому містечку «Казка» у Миколаєві, фото «МикВісті»

У понеділок, 3 лютого, на Миколаївщині прогнозують погіршення погодних умов. 

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, очікується зниження температури, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах:

  • користуватися ременями безпеки;
  • дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів;
  • не перевищувати швидкість;
  • рухатися з увімкненими фарами або протитуманними ліхтарями.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики прогнозують теплу погоду у Миколаївській області завтра
В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують морози та мокрий сніг
На Миколаївщині 1 лютого прогнозують дощ і туман
Реклама

Читайте також:

новини

Ще сім громад Миколаївщини з негазифікованими будинками платитимуть менше за електроенергію

Аліна Квітко
новини

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині 1 лютого прогнозують дощ і туман
В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують морози та мокрий сніг
Синоптики прогнозують теплу погоду у Миколаївській області завтра

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджено будинок та електромережу

38 хвилин тому

«Ніко-Баскет» привіз у Миколаїв дві перемоги туру Вищої ліги

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні