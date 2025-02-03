На Миколаївщині очікується погіршення погоди: мокрий сніг, ожеледиця та зниження температури

Ковзанка у дитячому містечку «Казка» у Миколаєві, фото «МикВісті»

У понеділок, 3 лютого, на Миколаївщині прогнозують погіршення погодних умов.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, очікується зниження температури, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Поліція закликає водіїв бути обережними на дорогах:

користуватися ременями безпеки;

дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів;

не перевищувати швидкість;

рухатися з увімкненими фарами або протитуманними ліхтарями.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.