В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують морози та мокрий сніг

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

З початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів нашої країни. На півдні можливі дощі та мокрий сніг.

Про це на брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Вона розповіла, що тепла погода, що утримується в Україні останнім часом, пов'язана з повітряними потоками та масами, які надходять на наші території з південних широт. Однак на початку лютого потоки змінять направленість, що і принесе похолодання.

За її словами, найпершими похолодання відчують жителі західних областей, адже там вже з 31 січня — 1 лютого буде надходити атмосферний фронт.

«Схід, південний схід — там ще буде все ж таки з півдня надходити повітря. А ось вже на більшій частині території України буде повітря надходити з північного заходу», — уточнила вона.

У нічні години температура повітря в більшості областей України може коливатись у межах від 3 до 8 градусів морозу. Трішечки теплішими залишатимуться південь і південний схід. Вдень в цілому по Україні прогнозують близько 0 градусів. Також можливий мокрий сніг та дощ.

Прогноз погоди на Миколаївщина на найближчі дня. Скриншот Google Погода

«Тому що там можуть бути фронтальні системи на південні, частково центральні, частково східні області, можливо навіть і північно-західні зачепить... Буде атмосферний фронт, і це вже будуть найімовірніше опади у вигляді мокрого снігу», — додала Наталія Птуха.

Загалом протягом лютого прогнозують температуру від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Однак за словами Наталії Птухи, це на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми.

Зазначимо, що у п'ятницю, 31 січня, у Миколаївській області хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман.