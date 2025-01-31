В Україну йде похолодання: синоптики прогнозують морози та мокрий сніг
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- Альона Коханчук
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15:00, 31 січня, 2025
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З початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів нашої країни. На півдні можливі дощі та мокрий сніг.
Про це на брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Вона розповіла, що тепла погода, що утримується в Україні останнім часом, пов'язана з повітряними потоками та масами, які надходять на наші території з південних широт. Однак на початку лютого потоки змінять направленість, що і принесе похолодання.
За її словами, найпершими похолодання відчують жителі західних областей, адже там вже з 31 січня — 1 лютого буде надходити атмосферний фронт.
«Схід, південний схід — там ще буде все ж таки з півдня надходити повітря. А ось вже на більшій частині території України буде повітря надходити з північного заходу», — уточнила вона.
У нічні години температура повітря в більшості областей України може коливатись у межах від 3 до 8 градусів морозу. Трішечки теплішими залишатимуться південь і південний схід. Вдень в цілому по Україні прогнозують близько 0 градусів. Також можливий мокрий сніг та дощ.
«Тому що там можуть бути фронтальні системи на південні, частково центральні, частково східні області, можливо навіть і північно-західні зачепить... Буде атмосферний фронт, і це вже будуть найімовірніше опади у вигляді мокрого снігу», — додала Наталія Птуха.
Загалом протягом лютого прогнозують температуру від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Однак за словами Наталії Птухи, це на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми.
Зазначимо, що у п'ятницю, 31 січня, у Миколаївській області хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман.
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