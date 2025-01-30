Синоптики прогнозують теплу погоду у Миколаївській області завтра
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- Анна Гакман
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23:10, 30 січня, 2025
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Завтра, 31 січня, у Миколаївській області очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря в області становитиме вночі 2-7 градусів тепла, а вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.
У Миколаєві вночі очікується 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
Нагадаємо, у Києві сакури розцвіли на два місяці раніше за звичайний термін — у січні. Це явище зафіксовано у кількох районах столиці. Як повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, це є «тривожним сигналом» про зміни клімату.
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