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Синоптики прогнозують теплу погоду у Миколаївській області завтра

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Завтра, 31 січня, у Миколаївській області очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман.  

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.  

Температура повітря в області становитиме вночі 2-7 градусів тепла, а вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.  

У Миколаєві вночі очікується 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.

Нагадаємо, у Києві сакури розцвіли на два місяці раніше за звичайний термін — у січні. Це явище зафіксовано у кількох районах столиці. Як повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, це є «тривожним сигналом» про зміни клімату. 

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