Синоптики прогнозують теплу погоду у Миколаївській області завтра

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Завтра, 31 січня, у Миколаївській області очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря в області становитиме вночі 2-7 градусів тепла, а вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.

У Миколаєві вночі очікується 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.

Нагадаємо, у Києві сакури розцвіли на два місяці раніше за звичайний термін — у січні. Це явище зафіксовано у кількох районах столиці. Як повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, це є «тривожним сигналом» про зміни клімату.