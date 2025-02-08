Депутата з Херсонщини підозрюють в державній зраді

Депутату Херсонщини оголосили підозру в державній зраді. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Депутату Генічеської міської ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» оголосили підозру в держзраді та колабораціонізмі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 49-річний підозрюваний під час окупації регіону працював на посаді «заступника голови Генічеської ВЦА». Пізніше він став «заступником голови Адміністрації Генічеського муніципального округу Херсонської області».

«На обох посадах чоловік займається соціальною сферою та галуззю ЖКГ. Він контролював роботу незаконних органів влади, зокрема видачу довідок про склад сім’ї для оформлення документів за російським законодавством», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, чоловік організовував проведення культурних та спортивних заходів, під час яких лунала пропаганда РФ. Також він займався реорганізацією закладів культури, освіти та переведення їх роботи на російські програми.

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила депутату про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності за частиною 2 статті 111 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують колишнього правоохоронця з Херсона у співпраці з РФ.