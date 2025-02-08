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На Одещині жінка випала з вікна 9-го поверху багатоповерхівки

В Одесі з вікна багатоповерхівки випала жінка. Ілюстраційне фото: ДСНСВ Одесі з вікна багатоповерхівки випала жінка. Ілюстраційне фото: ДСНС

У суботу, 8 лютого, у Чорноморську Одеської області з девʼятого поверху багатоповерхівки випала жінка. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент близько 8-ї години на одній з вулиць міста. Попередньо поліцейські встановили, що 50-річна місцева жителька загинула від отриманих травм. 

Наразі встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 5 лютого, в Київському районі Одеси з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною.

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