На Одещині жінка випала з вікна 9-го поверху багатоповерхівки
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- Даріна Мельничук
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20:24, 08 лютого, 2025
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У суботу, 8 лютого, у Чорноморську Одеської області з девʼятого поверху багатоповерхівки випала жінка.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що інцидент близько 8-ї години на одній з вулиць міста. Попередньо поліцейські встановили, що 50-річна місцева жителька загинула від отриманих травм.
Наразі встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, 5 лютого, в Київському районі Одеси з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною.
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