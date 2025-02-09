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У Сумах підліток постраждав через вибух невідомих запчастин, які приніс додому

У Сумах 13-річний хлопчик постраждав через вибух невідомого предмета, який приніс додому.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Хлопчик підібрав на вулиці запчастини, схожі на двигун. Через деякий час один із цих предметів вибухнув.

Унаслідок вибуху дитина отримала ушкодження, хлопця ушпиталили до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та пояснювати дітям небезпеку подібних знахідок.

Якщо ви виявили підозрілий предмет — не торкайтеся його, відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте поліцію за номером 102. Лише фахівці можуть безпечно знешкодити потенційно небезпечні об’єкти.

Нагадаємо, приватному будинку у селі Веселинове Миколаївської області вибухнув аерозольний газовий балончик. Внаслідок цього постраждали жінка та підліток.

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