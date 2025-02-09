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У будинку на Миколаївщині вибухнув газовий балончик: постраждала жінка та підліток

У приватному будинку у селі Веселинове Миколаївської області вибухнув аерозольний газовий балончик. Внаслідок цього постраждали жінка та підліток.

Подія сталася ввечері 8 лютого, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Жінка намагалась розтопити піч за допомогою газового цангового аерозольного балончика, внаслідок чого він спалахнув. Обійшлося без пожежі, однак 43-річна жінка та 14-річний хлопчик постраждали. Обох госпіталізували до Вознесенської центральної районної лікарні з опіками 2 ступеню верхніх кінцівок, обличчя та живота.

Водночас протягом 8 лютого в Миколаївській області виникло 6 пожеж.

Горіли автомобіль Opel Ascona та лазня на території приватних будинків, покрівля нежитлової будівлі, а також сміття та очерет на відкритій території.

Від ДСНС загалом залучались 20 рятувальників, 6 спецавтомобілів. Додатково залучались вогнеборці місцевих пожежних охорон «Коблево» та «Покровка». Причини виникнення пожеж встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаївській області 7 лютого та в ніч на 8 лютого вогнеборці загасили пʼять пожеж.

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