На Миколаївщині за добу сталось пʼять пожеж: постраждало двоє людей

Пожежі на Миколаївщині 7-8 лютого. Фото: ДСНС

У Миколаївській області, 7 лютого та в ніч на 8 лютого, вогнеборці загасили пʼять пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що у селі Павлівка Снігурівської громади загорівся житловий будинок. Рятувальники зʼясували, що в момент виникнення пожежі в помешканні знаходились господарі.

Чоловік отримав численні опіки та отруївся продуктами горіння, його госпіталізували. Жінка не постраждала. Пожежу загасили на площі 100 квадратних метрів.

Пожежі на Миколаївщині 7-8 лютого. Фото: ДСНС

Пізніше у селі Вознесенське Бузької громади також сталась пожежа у житловому будинок.

За даними вогнеборців, про пожежу повідомили сусіди. Вони зайшли у задимлене приміщення та виявили господаря у напівсвідомому стані. Постраждалого госпіталізували до лікарні із опіками та ознаками отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

Крім цього, вчора двічі у Миколаєві горіло сміття в будівлях, що не експлуатуються, та солома на присадибній ділянці у селі Білозірка Первомайської громади.

Нагадаємо, 6 лютого, в Миколаївської області вогнеборці загасили пожежу в дачному будиноку.