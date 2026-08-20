 Через пожежі на Миколаївщині за добу вигоріло 11 гектарів

  • четвер

    20 серпня, 2026

  • 24.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 24.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 9:54, 20 серпня, 2026

Через пожежі на Миколаївщині за добу вигоріло 11 гектарів

На Миколаївщині вигоріло 11 га території. Фото: ДСНСНа Миколаївщині вигоріло 11 га території. Фото: ДСНС

Протягом доби, 19 серпня та вночі 20 серпня у Миколаївській області сталися 19 пожеж. Три з них виникли внаслідок російських атак.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Через удари безпілотниками загорілися покрівлі житлового будинку та двоповерхової будівлі, а також сухостій на відкритій території у Миколаївському та Вознесенському районах.

Реклама

Ще 14 пожеж сталися на відкритих територіях. Вогнеборці гасили суху траву, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Загальна площа займань склала 11 гектарів — це приблизно 15 футбольних полів.

У Казанці рятувальники також ліквідували пожежу господарчої споруди площею 10 квадратних метрів. У Миколаєві горів легковий автомобіль Chevrolet Lacetti.

Причини виникнення пожеж встановлюють. До ліквідації займань залучили понад 60 співробітників ДСНС та 15 одиниць техніки. В окремих випадках допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони.

Вплив пожеж на природу

Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.

Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталися 47 пожеж: вогонь охопив понад 30 гектарів
На Миколаївщині за добу сталося 40 пожеж, більшість — через суху траву
На Миколаївщині рятувальники гасили 65 пожеж, одна з яких забрала життя людини
Реклама
Читайте також:
новини
«АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом

Юлія Лук’яненко
новини
Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

Юлія Лук’яненко
новини
Після 10 років намагань землю під стадіоном у парку Перемоги таки передають у власність Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві двом Героям України посмертно хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині до школи підуть 88,5 тис. дітей — менше, ніж торік

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині рятувальники гасили 65 пожеж, одна з яких забрала життя людини
На Миколаївщині за добу сталося 40 пожеж, більшість — через суху траву
На Миколаївщині за добу сталися 47 пожеж: вогонь охопив понад 30 гектарів

Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами» та FPV-дронами: є пошкодження

На Миколаївщині до школи підуть 88,5 тис. дітей — менше, ніж торік

«АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом