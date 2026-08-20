Через пожежі на Миколаївщині за добу вигоріло 11 гектарів

На Миколаївщині вигоріло 11 га території. Фото: ДСНС

Протягом доби, 19 серпня та вночі 20 серпня у Миколаївській області сталися 19 пожеж. Три з них виникли внаслідок російських атак.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Через удари безпілотниками загорілися покрівлі житлового будинку та двоповерхової будівлі, а також сухостій на відкритій території у Миколаївському та Вознесенському районах.

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Ще 14 пожеж сталися на відкритих територіях. Вогнеборці гасили суху траву, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Загальна площа займань склала 11 гектарів — це приблизно 15 футбольних полів.

У Казанці рятувальники також ліквідували пожежу господарчої споруди площею 10 квадратних метрів. У Миколаєві горів легковий автомобіль Chevrolet Lacetti.

Причини виникнення пожеж встановлюють. До ліквідації займань залучили понад 60 співробітників ДСНС та 15 одиниць техніки. В окремих випадках допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони.

Вплив пожеж на природу

Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.

Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.