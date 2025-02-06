На Миколаївщині загорівся дачний будинок

На Миколаївщині загасили пожежу дачного будинку. Фото: ДСНС

У четвер, 6 лютого, в Миколаївської області вогнеборці загасили дачний будинок.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що на території дачного кооперативу «Орбіта» в селі Лупареве Галицинівської громади сталась пожежа в будинку.

За інформацією вогнеборців, пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів.

На Миколаївщині загасили пожежу дачного будинку. Фото: ДСНС

На Миколаївщині загасили пожежу дачного будинку. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 5 лютого, рятувальники Миколаївської області тричі виїжджали на ліквідацію пожеж у житловому секторі. Найсерйозніший випадок стався у селі Богданівка Прибузької громади, де вогонь охопив дах житлового будинку.