На Миколаївщині загорівся дачний будинок
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- Даріна Мельничук
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17:05, 06 лютого, 2025
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У четвер, 6 лютого, в Миколаївської області вогнеборці загасили дачний будинок.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зазначається, що на території дачного кооперативу «Орбіта» в селі Лупареве Галицинівської громади сталась пожежа в будинку.
За інформацією вогнеборців, пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів.
Нагадаємо, 5 лютого, рятувальники Миколаївської області тричі виїжджали на ліквідацію пожеж у житловому секторі. Найсерйозніший випадок стався у селі Богданівка Прибузької громади, де вогонь охопив дах житлового будинку.
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