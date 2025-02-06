На Миколаївщині за добу ліквідували три пожежі: є постраждала, вона у важкому стані

Пожежа на Миколаївщині 5 лютого, фото: ДСНС

Минулої доби, 5 лютого, рятувальники Миколаївської області тричі виїжджали на ліквідацію пожеж у житловому секторі. Найсерйозніший випадок стався у селі Богданівка Прибузької громади, де вогонь охопив дах житлового будинку.

Як зазначили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, повідомлення про загоряння надійшло о 23:29. На момент прибуття рятувальників 44-річна господарка вже перебувала під наглядом медиків. За словами очевидців, вона прокинулася серед ночі, помітила пожежу та змогла вибратися через вікно. Однак під час евакуації жінка отримала травми та численні опіки. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Пожежу загасили о 02:57 на площі 40 квадратних метрів. Причини займання встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині 5 лютого, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 5 лютого, фото: ДСНС

Крім цього, займання сталися в Інгульському районі Миколаєва, де горіло перекриття житлового будинку, та в мікрорайоні Матвіївка, де палала господарча будівля. В обох випадках оперативне реагування дозволило запобігти подальшому поширенню вогню.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 4 лютого рятувальники ліквідували чотири пожежі в різних населених пунктах області. Під час однієї з них також постраждала жінка.

Пожежа на Миколаївщині 5 лютого, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 5 лютого, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 5 лютого, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.