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На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: на одній з них ледь не постраждала жінка

Пожежа на Миколаївщині 4 лютого, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 4 лютого, фото: ДСНС

На Миколаївщині 4 лютого рятувальники ліквідували чотири пожежі в різних населених пунктах області. Під час однієї з них постраждала 52-річна жінка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одне з займань сталося у Миколаєві в квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вогонь спалахнув близько 21:00, а рятувальники, які прибули на місце, виявили всередині багато диму. Вони допомогли жінці вийти на свіже повітря та ліквідували вогонь на площі 5 квадратних метрів.

Також цього дня пожежі сталися у:

  • Новій Одесі — загорілося деревʼяне перекриття між поверхами у двоповерховому будинку;
  • Миколаївці Братської громади — зайнявся житловий будинок, попередня причина — порушення правил користування піччю;
  • покинутому будинку — горіло сміття.

До гасіння пожеж залучили понад 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Причини загорянь встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині 4 лютого, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 4 лютого, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині 4 лютого, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 4 лютого, фото: ДСНС

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