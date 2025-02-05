На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: на одній з них ледь не постраждала жінка

Пожежа на Миколаївщині 4 лютого, фото: ДСНС

На Миколаївщині 4 лютого рятувальники ліквідували чотири пожежі в різних населених пунктах області. Під час однієї з них постраждала 52-річна жінка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одне з займань сталося у Миколаєві в квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вогонь спалахнув близько 21:00, а рятувальники, які прибули на місце, виявили всередині багато диму. Вони допомогли жінці вийти на свіже повітря та ліквідували вогонь на площі 5 квадратних метрів.

Також цього дня пожежі сталися у:

Новій Одесі — загорілося деревʼяне перекриття між поверхами у двоповерховому будинку;

Миколаївці Братської громади — зайнявся житловий будинок, попередня причина — порушення правил користування піччю;

покинутому будинку — горіло сміття.

До гасіння пожеж залучили понад 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Причини загорянь встановлюються.