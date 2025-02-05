На Миколаївщині за добу сталося чотири пожежі: на одній з них ледь не постраждала жінка
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- Марія Хаміцевич
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11:00, 05 лютого, 2025
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На Миколаївщині 4 лютого рятувальники ліквідували чотири пожежі в різних населених пунктах області. Під час однієї з них постраждала 52-річна жінка.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Одне з займань сталося у Миколаєві в квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вогонь спалахнув близько 21:00, а рятувальники, які прибули на місце, виявили всередині багато диму. Вони допомогли жінці вийти на свіже повітря та ліквідували вогонь на площі 5 квадратних метрів.
Також цього дня пожежі сталися у:
- Новій Одесі — загорілося деревʼяне перекриття між поверхами у двоповерховому будинку;
- Миколаївці Братської громади — зайнявся житловий будинок, попередня причина — порушення правил користування піччю;
- покинутому будинку — горіло сміття.
До гасіння пожеж залучили понад 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Причини загорянь встановлюються.
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