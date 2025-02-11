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В Україні ввели аварійні відключення світла через ракетну атаку РФ

Генератор біля магазину на вулиці Соборній у Миколаєві, архівне фото: «МикВісті»Генератор біля магазину на вулиці Соборній у Миколаєві, архівне фото: «МикВісті»

Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні у зв’язку з масованою російською ракетною атакою.

Про це повідомили в Укренерго та міністр енергетики Герман Галущенко.

«Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії», — зазначив міністр.

Він додав, що наслідки атаки будуть уточнювати, щойно це дозволить безпекова ситуація.

«Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, що 10 лютого в Україні ввели обмеження світла для промисловості й бізнесу через підвищене споживання електроенергії. В Укренерго нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.

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