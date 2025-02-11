В Україні ввели аварійні відключення світла через ракетну атаку РФ
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 11 лютого, 2025
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Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні у зв’язку з масованою російською ракетною атакою.
Про це повідомили в Укренерго та міністр енергетики Герман Галущенко.
«Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії», — зазначив міністр.
Він додав, що наслідки атаки будуть уточнювати, щойно це дозволить безпекова ситуація.
«Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі», — наголосили в Укренерго.
Нагадаємо, що 10 лютого в Україні ввели обмеження світла для промисловості й бізнесу через підвищене споживання електроенергії. В Укренерго нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.
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