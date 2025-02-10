  • понеділок

    10 лютого, 2025

  • -2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні ввели обмеження на споживання електрики для підприємств

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 10 лютого підтвердила ввели обмеження світла для промисловості й бізнесу через підвищене споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що станом на ранок рівень споживання електроенергії був на 1,9% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю. Тому з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.

«Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають», — додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що КП «Миколаївоблтеплоенерго» планує розширити свою діяльність і отримати ліцензію на постачання електроенергії. 

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
В Україні знову діятимуть графіки відключення світла, але лише для промисловості та бізнесу
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївець відсудив у «Зорі» ₴1 млн після звільнення

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» хоче продавати електроенергію: очікує на ліцензію

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині планують оновити систему оповіщення: ці роботи коштуватимуть ₴86 млн

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують встановити сонячні панелі для безперебійного водопостачання на 34 точках видачі води

Юлія Бойченко
новини

У центрі Миколаєва виставили на продаж історичну будівлю за ₴3,5 млн

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

В Україні знову діятимуть графіки відключення світла, але лише для промисловості та бізнесу
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні

У Миколаєві за $30 тис. продають документи на будівництво мансарди

4 години тому

«Миколаївоблтеплоенерго» хоче продавати електроенергію: очікує на ліцензію

Головне сьогодні