В Україні ввели обмеження на споживання електрики для підприємств
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- Альона Коханчук
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13:55, 10 лютого, 2025
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У понеділок, 10 лютого підтвердила ввели обмеження світла для промисловості й бізнесу через підвищене споживання електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго».
Зазначається, що станом на ранок рівень споживання електроенергії був на 1,9% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю. Тому з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.
«Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають», — додали в «Укренерго».
Раніше повідомлялося, що КП «Миколаївоблтеплоенерго» планує розширити свою діяльність і отримати ліцензію на постачання електроенергії.
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