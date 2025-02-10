В Україні ввели обмеження на споживання електрики для підприємств

Відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 10 лютого підтвердила ввели обмеження світла для промисловості й бізнесу через підвищене споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що станом на ранок рівень споживання електроенергії був на 1,9% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю. Тому з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.

«Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають», — додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що КП «Миколаївоблтеплоенерго» планує розширити свою діяльність і отримати ліцензію на постачання електроенергії.