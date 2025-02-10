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«Миколаївоблтеплоенерго» хоче продавати електроенергію: очікує на ліцензію

«Миколаївоблтеплоенерго» планує продавати електроенергію. Фото: архів «МикВісті»«Миколаївоблтеплоенерго» планує продавати електроенергію. Фото: архів «МикВісті»

КП «Миколаївоблтеплоенерго» планує розширити свою діяльність і отримати ліцензію на постачання електроенергії. 

Про це розповів директор підприємства Микола Логвінов під час брифінгу у відповідь на запитання журналістки «НикВести».

— Наше підприємство продовжує розвиватися та будує власну генерацію електроенергії. Ми сподіваємося найближчим часом отримати ліцензію на її постачання, — зазначив Микола Логвінов.

За його словами, компанія має намір не лише використовувати власну генерацію, а й купувати електроенергію на ринку для подальшого продажу.

— Ми виходимо на ринок електроенергії та плануємо займатися її торгівлею. Це не залежить від нашої генерації. Постачання електроенергії – ліцензована діяльність, що дозволяє купувати енергію у виробників і продавати споживачам, — пояснив він.

Микола Логвінов уточнив, що мешканці міста не зможуть укласти договори з підприємством напряму, оскільки компанія працюватиме лише з бюджетними установами, юридичними особами та іншими організаціями.

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики. Він зазначив, що Миколаїв має два основні підприємства для теплопостачання: комунальне «Миколаївоблтеплоенерго», яке вже забезпечене генераторами, та державна теплова електростанція (ТЕЦ). 

Нагадаємо, що енергетичну інфраструктуру Миколаївської області планують модернізувати відповідно до стандартів Євросоюзу.

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