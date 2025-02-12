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На Миколаївщині ППО збила два «Шахеда», уламки спричинили пожежу

Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»

У ніч на 12 лютого українські сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed 131/136 над Миколаївщиною.

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі загорівся один із об’єктів інфраструктури. Пожежу швидко ліквідували, але вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення.

Напередодні, 11 лютого, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду дронами FPV, а також завдали мінометного обстрілу та трьох ударів FPV-дронами по Очаківській громаді. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Миколаївській області внаслідок атаки безпілотниками вночі 11 лютого ППО знищила 6 БпЛА.

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