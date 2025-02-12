На Миколаївщині ППО збила два «Шахеда», уламки спричинили пожежу
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- Марія Хаміцевич
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7:55, 12 лютого, 2025
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У ніч на 12 лютого українські сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed 131/136 над Миколаївщиною.
Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі загорівся один із об’єктів інфраструктури. Пожежу швидко ліквідували, але вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення.
Напередодні, 11 лютого, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду дронами FPV, а також завдали мінометного обстрілу та трьох ударів FPV-дронами по Очаківській громаді. За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Миколаївській області внаслідок атаки безпілотниками вночі 11 лютого ППО знищила 6 БпЛА.
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