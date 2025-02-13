Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 13 лютого, 2025
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Сьогодні, 13 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Китобоїв;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. 11 Лінія;
- вул. Лазурна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. 6 Слобідська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. Погранична.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Льотчиків (з 08:00 до 19:00);
- вул. 2 Інгульська;
- вул. 2 Набережна;
- вул. Легпромівська;
- вул. 3 Інгульська;
- вул. 6 Інгульська;
- вул. Кругова;
- вул. 1 Інгульська;
- пров. 1 Яружний;
- пров. 2 Яружний;
- вул. Троїцька;
- пров. 5 Інгульський;
- вул. 5 Інгульська;
- пров. 6 Інгульський;
- Херсонське шосе;
- пров. 2 Баштанський;
- вул. Баштанська;
- пров. 4 Баштанський;
- вул. Балагана;
- Садовий проїзд;
- пров. 3 Баштанський;
- пров. Наскрізний;
- пров. Ясний;
- пров. Крайній;
- пров. 1 Круговий;
- пров. 2 Круговой;
- пров. 3 Круговой;
- пров. 1 Троїцький;
- пров. Троїцький;
- вул. 5 Лінія;
- пров. 1 Баштанський;
- вул. 4 Інгульська.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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