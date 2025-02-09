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В Україні знову діятимуть графіки відключення світла, але лише для промисловості та бізнесу

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

З понеділка, 10 лютого, в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

Про це повідомили в «Укренерго».

Час застосування обмежень: 6:00 — 21:00. Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

В «Укренерго» кажуть, що застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, та закликають стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго. 

Також українців просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, що до кінця 2024 року частину камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» збираються обладнати резервним живленням. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень електроенергії.

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