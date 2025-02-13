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Сили ППО збили на Миколаївщині вісім російських дронів

Збито 8 безпілотників у Миколаївській області 12 лютого, фото: ukr.radio У Миколаївській області 12 лютого збили 8 безпілотників, фото: ukr.radio

У ніч на 13 лютого сили протиповітряної оборони знищили вісім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора, 12 лютого, близько 13:50, російські війська спрямували по області крилату ракету, імовірно Х-35. За даними ОВА, вона втратила бойову спроможність над відкритою місцевістю. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що вночі 12 лютого українські сили ППО збили два дрони-камікадзе над Миколаївщиною.

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