У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес

Низка вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи, Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 14 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Гліба Бабіча;

вул. Шосейна;

пр. Центральний;

вул. 6 Поперечна;

вул. 7 Поперечна;

вул. Архітектора Старова;

вул. Софіівська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. В. Благовісного;

вул. Обсерваторна;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Шевченка;

вул. Вінграновського;

пров. Василя Симоненка;

вул. Космонавтів.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.