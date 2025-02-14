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У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес

Низка вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи, Фото: «МикВісті»Низка вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи, Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 14 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. Шосейна;
  • пр. Центральний;
  • вул. 6 Поперечна;
  • вул. 7 Поперечна;
  • вул. Архітектора Старова;
  • вул. Софіівська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Обсерваторна;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Вінграновського;
  • пров. Василя Симоненка;
  • вул. Космонавтів.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

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