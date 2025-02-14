У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення електроенергії: перелік адрес
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- Анна Гакман
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7:45, 14 лютого, 2025
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Сьогодні, 14 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. Шосейна;
- пр. Центральний;
- вул. 6 Поперечна;
- вул. 7 Поперечна;
- вул. Архітектора Старова;
- вул. Софіівська.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. В. Благовісного;
- вул. Обсерваторна;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Шевченка;
- вул. Вінграновського;
- пров. Василя Симоненка;
- вул. Космонавтів.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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