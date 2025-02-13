У Миколаєві відбудеться безоплатна зустріч із сімейною психологинею
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- Анна Гакман
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22:36, 13 лютого, 2025
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У Миколаєві 23 лютого відбудеться зустріч із сімейною психологинею у межах проєкту «Навколо мами». Подія безоплатна, але для участі необхідно зареєструватися.
Організатори запрошують вагітних жінок, майбутніх батьків та родини з малюками до 3 років, а також усіх, хто прагне знайти баланс у новій ролі.
Ключові теми:
- Як подолати тривожність перед народженням дитини?
- Батьківське вигорання: як не зриватися на дитину та партнера?
- Підтримка у парі, навіть якщо стосунки на відстані.
- Очікування vs. реальність батьківства: поради для адаптації.
Зустріч відбудеться із сімейною психологинею Анною Степаненко. Вона має значний досвід у підготовці жінок і пар до батьківства.
Місце та час проведення повідомлять учасникам після реєстрації.
Нагадаємо, психологиня Світлана Дабагян розповіла, як правильно говорити з дітьми про мінну небезпеку, не лякаючи їх, але водночас пояснюючи важливі правила поведінки.
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