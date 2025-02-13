У Миколаєві відбудеться безоплатна зустріч із сімейною психологинею

Проєкт «Навколо мами», фото: «Бережи себе»

У Миколаєві 23 лютого відбудеться зустріч із сімейною психологинею у межах проєкту «Навколо мами». Подія безоплатна, але для участі необхідно зареєструватися.

Організатори запрошують вагітних жінок, майбутніх батьків та родини з малюками до 3 років, а також усіх, хто прагне знайти баланс у новій ролі.

Ключові теми:

Як подолати тривожність перед народженням дитини?

Батьківське вигорання: як не зриватися на дитину та партнера?

Підтримка у парі, навіть якщо стосунки на відстані.

Очікування vs. реальність батьківства: поради для адаптації.

Зустріч відбудеться із сімейною психологинею Анною Степаненко. Вона має значний досвід у підготовці жінок і пар до батьківства.

Місце та час проведення повідомлять учасникам після реєстрації.

Анонс події, ілюстрація: «Бережи себе»

Нагадаємо, психологиня Світлана Дабагян розповіла, як правильно говорити з дітьми про мінну небезпеку, не лякаючи їх, але водночас пояснюючи важливі правила поведінки.