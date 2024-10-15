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Психологиня з Миколаєва розповіла, як розмовляти з дітьми про міни

Психолог Світлана Дабагян пояснює, як батькам розмовляти з дитиною про мінну безпеку. Фото: «МикВісті»Психолог Світлана Дабагян пояснює, як батькам розмовляти з дитиною про мінну безпеку. Фото: «МикВісті»

Психологиня Світлана Дабагян розповіла, як правильно говорити з дітьми про мінну небезпеку, не лякаючи їх, але водночас пояснюючи важливі правила поведінки.

Про це вона розповіла журналістам «МикВісті».

За її словами, головна роль у такій розмові належить саме батькам, адже діти найбільше довіряють рідним. Навіть якщо родина живе у відносно безпечній зоні, важливо розповідати дітям про загрозу, оскільки вибухонебезпечні предмети можуть траплятися в несподіваних місцях, навіть на дитячих майданчиках.

Для початку розмови можна ставити прості запитання, наприклад, «Що ти знаєш про мінну небезпеку?», і надавати базову інформацію. Головне, не створювати у дитини відчуття страху, а робити акцент на тому, як діяти безпечно: пояснити, що жодні підозрілі предмети не можна чіпати, а краще одразу покликати дорослих. Використовуйте прості й зрозумілі слова, уникаючи складних пояснень. 

Основні правила для дітей:

  • Не чіпати підозрілі предмети: жодні незнайомі або дивні предмети не можна брати в руки, навіть якщо вони виглядають цікаво.
  • Не підходити до підозрілих об'єктів: якщо побачиш щось незвичайне, краще відійти на безпечну відстань.
  • Одразу повідомляти дорослим: якщо виявив підозрілий предмет або вибухонебезпечну річ, одразу скажи про це батькам, вчителю або іншим дорослим.
  • Не гратися на територіях з табличками «Міни» або в небезпечних зонах: уникай зон, де є попереджувальні знаки, навіть якщо здається, що там немає небезпеки.
  • Пам’ятай про місця, де вже бачив міни або вибухонебезпечні предмети: якщо раніше бачив підозрілі предмети в певному місці, уникай його і попередь про це друзів.

Ці прості правила допоможуть дитині відчувати себе впевненіше та розуміти, як діяти в ситуаціях, пов'язаних із мінною небезпекою.

Нагадаємо, станом на вересень 2024 року в Україні з початку 2024 року вибухотехніки обстежили та розмінували 224 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення. Миколаївська область увійшла до трійки областей за темпами розмінування, перше та друге місця зайняли Херсонська та Харківська області.

Згідно оновленому плану, в Україні першочерговому та пріоритетному розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. З них на Миколаївщині 44 тисячі гектарів.

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