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Зеленський пообіцяв Трампу пояс Усика, а той дав йому особистий номер

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: ReutersВолодимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у розмові з Дональдом Трампом пообіцяв передати йому чемпіонський пояс Олександра Усика. Натомість президент США дав Зеленському свій особистий номер і запропонував спілкуватися напряму.

Про це пише Axios з посиланням на чотири джерела, обізнаних про розмову між президентами.

«Розмова між Трампом і Зеленським була позитивною і тривала близько години, довше, ніж розмова Трампа з Путіним. Трамп сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння з приводу розмови з Путіним, але підкреслив, що немає іншого виходу, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля були успішними. Президент США сказав: «мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну», – повідомляє видання.

Своєю чергою, Володимир Зеленський висловив сумнів щодо щирості намірів російського президента Володимира Путіна. За словами співрозмовників видання Axios, Зеленський зазначив, що Путін говорить Трампу про готовність до угоди лише тому, що боїться його.

«Путін сказав вам, що хоче угоди, лише тому, що боїться вас, бо ви сильний», — цитують джерела слова Зеленського.

У відповідь Трамп визнав, що це можливо, але додав, що у нього склалося враження, ніби Путін справді налаштований серйозно.

«Президент США завершив розмову, давши Зеленському свій особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому напряму. Наприкінці розмови Зеленський сказав Трампу, що віддасть йому чемпіонський пояс від українського боксера-важковаговика Олександра Усика», – пише видання.

Нагадаємо, учора, 12 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Вони спілкувались про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. 

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