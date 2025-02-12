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«Тривала розмова про можливості досягти миру»: Зеленський щойно говорив телефоном з Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ReutersВладимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Про це президент України написав на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

«Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – написав Зеленський. 

Також, за його словами, вони обговорили розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

«Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі», – додав президент України.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили Україну та Близький схід, погодились, що війну потрібно зупинити.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

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