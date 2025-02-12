Трамп зідзвонився по телефону з Путіним: про що говорили

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Зокрема, за його словами, вони обговорили Україну та Близький схід, погодились, що війну потрібно зупинити.

«Я щойно мав тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом

Росії Володимиром Путіним. Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. [...] Але спочатку, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною», – написав Трамп.

Крім того, за його словами, вони домовилися працювати разом, «дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного».

«Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона трапилася, тому вона повинна закінчитися. Більше не повинно бути втрачених життів! Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка, а також за вчорашнє звільнення Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто вітав минулої ночі в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюся, незабаром», – додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.