Вночі ППО збила на Миколаївщині сім «Шахедів»: через обстріл постраждали будинки
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- Марія Хаміцевич
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8:05, 14 лютого, 2025
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Уночі 14 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині сім безпілотників Shahed 131/136. Також росіяни обстрілювали населені пункти області з артилерії й FPV-дронів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 13 лютого, о 07:38 російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду. Вдень та уночі громаду тричі атакували дронами FPV. Унаслідок обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, а в селі Солончаки — нежитлове приміщення. Постраждалих немає.
Крім того, 13 лютого о 21:59 та 23:09 росіяни атакували FPV-дронами Очаків, а уночі, 14 лютого, о 00:56 з артилерії били по акваторії Очаківської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що вночі 13 лютого протиповітряна оборона знищила вісім Shahed 131/136 над Миколаївською областю.
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