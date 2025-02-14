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Вночі ППО збила на Миколаївщині сім «Шахедів»: через обстріл постраждали будинки

Сили ППО, фото: 126 окрема бригада територіальної оборониСили ППО, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Уночі 14 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині сім безпілотників Shahed 131/136. Також росіяни обстрілювали населені пункти області з артилерії й FPV-дронів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 13 лютого, о 07:38 російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду. Вдень та уночі громаду тричі атакували дронами FPV. Унаслідок обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, а в селі Солончаки — нежитлове приміщення. Постраждалих немає.

Крім того, 13 лютого о 21:59 та 23:09 росіяни атакували FPV-дронами Очаків, а уночі, 14 лютого, о 00:56 з артилерії били по акваторії Очаківської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі 13 лютого протиповітряна оборона знищила вісім Shahed 131/136 над Миколаївською областю. 

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