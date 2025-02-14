Росія вдарила дронами по припортовій інфраструктурі та базі відпочинку на Одещині

Обстріл Одещини 14 лютого, фото: Одеська ОВА

Вночі 14 лютого російські війська атакували Одеський район безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Також сили протиповітряної оборони збивали російські дрони.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, на місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення.

Обстріл Одещини 14 лютого, фото: Одеська ОВА

Також росіяни обстрілювали Миколаївську область з артилерії, FPV-дронів та «Шахедів». Унаслідок обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, а в селі Солончаки — нежитлове приміщення.