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Росіяни вдарив КАБами по Запорізькій області: під завалами є люди

Наслідки удару по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВАНаслідки удару по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вдарили щонайменше шістьма КАБами по прифронтовій громаді на Запоріжжі. Зруйновані житлові будинки, під завалами люди.

Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

Він повідомив, що атака зафіксована на Преображенку, за попередньою інформацією, під завалами є люди. На місці влучань працюють надзвичайники.

Пізніше він повідомив, що рятувальникам вдалося витягти з-під завалів тіло 50-річної жінки. Рятувальні роботи тривають.

Також Іван Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.  Ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову та Новодарівці.

293 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Преображенку, Білогір'я, Малу Токмачку,  Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

Нагадаємо, що вночі 14 лютого російські війська атакували Одеський район безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Також сили протиповітряної оборони збивали російські дрони.

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