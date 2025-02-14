Головний інженер Чорнобильської АЕС повідомив про ймовірність виходу радіоактивних речовин після удару російського дрона

Вночі російський дрон влучив в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Фото: МАГАТЕ

Головний інженер Чорнобильської атомної електростанції Олександр Тітарчук заявив про ймовірність виходу радіоактивних речовин після того, як дрон із фугасною бойовою частиною врізався в дах однієї із споруд.

Про це він розповів під час брифінгу на ЧАЕС, передає кореспондент «Укрінформу».

«Укриття вже старе. Йому скоро буде 40 років і для того, щоб забезпечити безпеку, світова спільнота виділяла кошти, побудували безпечний новий конфайнмент, який дуже дорогий і коштував дуже багато для нас сил і в тому числі здоров'я наших всіх робітників. Це по-перше. По-друге, укриття (після влучання російського дрона, — прим.) перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття», — розповів Тітарчук.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого на Чорнобильській атомній електростанції пролунав вибух. Дрон із фугасною бойовою частиною врізався в дах однієї із споруд.

Вказується, що близько 01:50 команда МАГАТЕ на Чорнобильській атомній електростанції почула вибух. Як з’ясувалось біля захисної оболонки над зруйнованим реактором №4 на ЧАЕС дрон врізався в дах. Через влучання там почалася пожежа.