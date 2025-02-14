У Миколаєві було чутно вибух
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- Анна Гакман
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22:41, 14 лютого, 2025
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Сьогодні увечері, 14 лютого, у Миколаєві було чутно вибух.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Згодом, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що загроза дронів-камікадзе для міста.
Повітряна тривога триває.
Нагадаємо, уночі 14 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині сім безпілотників Shahed 131/136. Також росіяни обстрілювали населені пункти області з артилерії й FPV-дронів.
Крім того, учора, 13 лютого, о 07:38 російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду. Вдень та уночі громаду тричі атакували дронами FPV. Унаслідок обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, а в селі Солончаки — нежитлове приміщення. Постраждалих немає.
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