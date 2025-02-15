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Ворог атакував Миколаївщину дронами та ракетами: пошкоджено будинки, школу та інфраструктуру

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: «МикВісті»

У ніч на 15 лютого російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed 131/136», деталі щодо збитих цілей повідомлять згодом.

Про це повідомили у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства в Миколаївському районі, яку оперативно ліквідували.

Вибухова хвиля пошкодила приватний будинок, заклад освіти, котельню, станцію очистки води, адміністративну будівлю та амбулаторію в одному з населених пунктів області. Постраждалих немає.

Також 14 лютого об 11:40 ворог завдав ракетного удару, ймовірно з комплексу С-300/С-400, по Баштанському району.

«Вибух стався на відкритій території, але через ударну хвилю пошкоджено вікна, двері та покрівлі близько 20 приватних будинків. Обійшлося без постраждалих», – зазначили в Миколаївській ОВА.

Крім того, у ніч на 15 лютого чотири FPV-дрони атакували акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що уночі 14 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині сім безпілотників Shahed 131/136. Також росіяни обстрілювали населені пункти області з артилерії й FPV-дронів.

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