Удар РФ по ЧАЕС: продовжується гасіння загоряння укриття над четвертим енергоблоком
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- Аліна Квітко
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10:34, 15 лютого, 2025
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На ранок суботи, 15 лютого, триває гасіння загоряння захисної оболонки над зруйнованим реактором №4 на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.
Там зазначили, що з 22:00 до 07:00 було залучено п'ятьох працівників ДСНС та дві одиниці техніки. В Агентстві повідомили, що на об'єкті присутні наскрізні руйнування площею приблизно до 15 квадратних метрів.
— Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому не спостерігається. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, — зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Як відомом, у червні минулого року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
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