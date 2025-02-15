Удар РФ по ЧАЕС: продовжується гасіння загоряння укриття над четвертим енергоблоком

Вночі російський дрон влучив в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Фото: МАГАТЕ

На ранок суботи, 15 лютого, триває гасіння загоряння захисної оболонки над зруйнованим реактором №4 на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.

Там зазначили, що з 22:00 до 07:00 було залучено п'ятьох працівників ДСНС та дві одиниці техніки. В Агентстві повідомили, що на об'єкті присутні наскрізні руйнування площею приблизно до 15 квадратних метрів.

— Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому не спостерігається. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.